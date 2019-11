Mazda ging auf A21 lichterloh in Flammen auf

Brenzlige Situation am Sonntag auf der Wiener Außenring-Autobahn bei Brunn am Gebirge (Mödling).

Feuriger Zwischenfall auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) am Sonntag gegen Mittag: Während der Fahrt begann plötzlich der Motor eines Mazda 3 zu rauchen, der Lenker aus dem Bezirk Mödling reagierte geistesgegenwärtig, stellte das Fahrzeug am Pannenstreifen ab und verließ das Auto.Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr aus Gießhübl stand der Motorraum bereits in Vollbrand."Mit den Schnellangriffseinrichtungen vom HLF Gießhübl und unter Verwendung von schwerem Atemschutz, wurde sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Bereits kurze Zeit später war das Feuer gelöscht. Um eventuelle weitere Glutnester ausschließen zu können, wurde das Fahrzeug mit der Wärmebildkamera überprüft", schildern die Florianis die Szenen.Der Pkw wurde mit dem Hebekreuz auf den Feuerwehr-Lkw gehoben und anschließend von der Autobahn transportiert. Das ausgetretene Öl wurde gebunden.