McDonald's öffnet mit 30. April fast alle McDrives

Ab Donnerstag, 30. April werden fast alle McDrive Standorte österreichweit geöffnet. Auch das Lieferservice McDelivery ist in fast allen großen Städten wieder am Start.

Seit 20. April ist McDonald's Österreich mit der Wiedereröffnung von ausgewählten McDrive und McDelivery Restaurants zurück. Nun sollen fast alle noch geschlossenen folgen. Mit der schrittweisen Wiedereröffnung holen die 43 Franchisenehmer von Vorarlberg bis ins Burgenland ihre Teams aus der Kurzarbeit zurück, langfristig würden so österreichweit 9.600 Arbeitsplätze gesichert."Unsere Franchisenehmer haben auch in herausfordernden Zeiten ihre Verantwortung als regionale ArbeitgeberInnen wahrgenommen und freuen sich sehr, wieder gemeinsam mit ihren Teams durchzustarten und für die Gäste da zu sein", so McDonald's Managing Director Nikolaus Piza. Von der Wiedereröffnung profitieren auch die 40.000 bäuerlichen Partnerbetriebe: McDonald's bezieht aktuell rund 70 Prozent der Lebensmittel aus Österreich."Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter steht bei der Wiedereröffnung nach wie vor an oberster Stelle", heißt es. Zusätzlich wurden für die Bewältigung des zeitweilig höheren Gästeaufkommens an vielen Standorten neue Zufahrtslösungen eingerichtet. So soll verhindert werden, dass es zu Staus und Blockaden sowie Polizeieinsätzen wie bei der ersten Öffnungswelle kommt.Vor allem in Wien und anderen Landeshauptstädten wurden kürzlich einige Filialen geöffnet. Dabei kam es zu Massen-Ansturm. Autoschlangen blockierten Straßen, die Polizei musste eingreifen, die Wartezeit betrug bis zu eine Stunde.