McDonald's spendet Essen an Polizei, Rettung, Caritas

Die Fast-Food-Kette McDonald's spendet nun Lebensmittel an die Wiener Tafel. Auch die Caritas und Frauenhäuser wurden beliefert.

Für den guten Zweck spendet die Fast-Food-Kette McDonald's nun Lebensmittel für den guten Zweck. Systemgastronomie-Magnat stellte der Wiener Tafel noch Ende März eine große Lebensmittelspende aus den Kühllagern zur Verfügung.Mit lokal koordinierten Aktionen beteiligten sich auch die 43 heimischen Franchisenehmer an der guten Sache: Neben karitativen Einrichtungen wie der Caritas, Lebenshilfe, den SOMA Sozialmärkten und lokalen Frauenhäusern konnten so auch heimische Blaulichtorganisationen und Rettungsdienste mit Lebensmitteln versorgt werden."Wir haben viele Produkte von hoher Qualität gelagert, die wir aufgrund der aktuellen Lage leider nicht nutzen und verarbeiten können. Anderswo werden diese im Moment umso dringender gebraucht. Mit der Spendenaktion können wir damit nicht nur wertvolle Lebensmittel retten, sondern auch Gutes tun", so Thomas Engelhardt, zuständig für Einkauf und Logistik bei McDonald's Österreich.