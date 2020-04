McDonald's sperrt nächste Woche wieder auf

Die Fast-Foot-Kette McDonald's sperrt kommende Woche in Österreich wieder auf. Ab nächsten Montag kann das Essen beim "McDrive" abgeholt werden.

McDonald's-Fans aufgepasst! Ab Montag (20. April) sperrt die beliebte Schnellimbisskette in Österreich wieder auf. Das berichtet die "Kronen Zeitung" am Mittwochabend.Die Öffnung betrifft vorerst aber nur den "McDrive"! Das Essen kann also zunächst nur mit dem Auto abgeholt werden. Auch die Zustellung von Burger, Pommes und Co. soll wieder möglich sein.Standorte an Autobahnen werde man aber nicht öffnen, heißt es in dem Bericht weiter. Dafür sei das Verkehrsaufkommen derzeit noch zu gering.Die 70 Filialen werden dann ab 20. April von 11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet sein.