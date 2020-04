Mäci öffnet, doch auf diese Burger musst du verzichten

Lange haben es Fastfood-Fans nun schon herbeigesehnt, ab Montag ist es soweit: McDonald's öffnet wieder seine Restaurants. Allerdings nicht alle und mit eingeschränktem Sortiment. Das musst du dazu nun wissen.

So sieht die Neueröffnung bei McDonald's aus

Seit sämtliche Restaurants im Zuge der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung Mitte März dicht gemacht wurden, blieben auch die Türen der 195 McDonald's-Filialen verschlossen. Diese verordnete Fastenzeit für Fastfood-Fans ist nun vorbei: Ab 20. April sollen wieder Pommes, Hamburger und Co. verkauft werden – allerdings nicht überall.Vorerst werden die Fritteusen nur an 70 ausgewählten Standorten, zwölf davon in Wien, angeworfen. Auch bei den Öffnungszeiten gibt es noch Einschränkungen. Die Kernzeit liegt zwischen 11 und 20 Uhr, nur einzelne Filialen werden länger offen haben.Wichtig dabei: Einfach ins Lokal gehen, bestellen und an einen Tisch chillen, fällt komplett flach. Der Kundenbereich bleibt geschlossen. Eine Bestellung ist nur über den Online-Lieferservice McDelivery oder im McDrive möglich. Dort wurden Bargeld-Schütten und verlängerte Bankomat-Kassen für kontaktlose Bezahlung eingerichtet.Und es gibt noch eine traurige Nachricht für die heißhungrigen Mäci-Fans: das Produktangebot ist aktuell extrem reduziert. Saisonale Burger und Spezial-Pommes fallen beispielsweise zur Gänze weg. Klassiker wie Hamburger, BigMac, Chicken McNuggets und McFlurry sind natürlich auch jetzt erhältlich.verlost zur Wiedereröffnung von McDonald's 100 x 10-Euro-Gutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du HIER >