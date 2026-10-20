i Gerhard Berger 1990 im McLaren Reuters Auch Schumacher-Wagen McLaren verkauft legendäre Boliden von Berger und Pitt McLaren verkauft fünf Formel-1-Wagen aus 32 Jahren Teamgeschichte, gefahren von Legenden wie Senna und Hamilton, teils von Brad Pitt getestet. Von Sport Heute 20.10.2026, 05:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

McLaren verkauft fünf voll funktionsfähige Formel-1-Autos, die von Weltmeistern wie Lewis Hamilton und dem verstorbenen Brasilianer Ayrton Senna gefahren wurden. Eines davon wurde auch von Brad Pitt getestet, der in einem kommenden Formel-1-Film mitspielt.

Die Fahrzeuge werden über den Luxus-Auto-Händler Tom Hartley Jr. verkauft. Es wird erwartet, dass sie mehrere zig Millionen Dollar einbringen. McLaren, der amtierende Konstrukteursweltmeister, bereitet die Autos für ihre nächsten Besitzer vor.

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Hartley Jr. hat bereits die Sammlung des früheren Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone sowie 20 Straßenwagen des verstorbenen McLaren-Miteigentümers Mansour Ojjeh verkauft.

"Wir haben uns entschieden, uns von diesen legendären McLaren-Formel-1-Autos zu trennen, weil wir das Gefühl haben, dass es ihnen nicht gerecht wird, wenn sie einfach nur im Lager stehen", erklärte McLaren-Racing-Chef Zak Brown am Sonntag. "Diese Autos wurden gebaut, um gefahren und im Rennen eingesetzt zu werden, und wir wollen sehen, wie sie genutzt und genossen werden. Wir glauben, das ist die beste Möglichkeit, unsere Geschichte lebendig zu halten und unser Erbe zu pflegen."

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Auch Berger-Wagen dabei

Die fünf Fahrzeuge decken 32 Jahre McLaren-Geschichte ab. Zwei davon sind MP4/6A-Autos (Fahrgestellnummern 04 und 07 mit Honda V12-Motoren), die 1991 vom Österreicher Gerhard Berger gefahren und von Senna getestet wurden, als McLaren den Titel holte.

Chassis 04 wurde beim Grand Prix von San Marino Zweiter – in einem Doppelsieg, bei dem die McLarens das gesamte Feld überrundeten. Chassis 07 holte beim Heimrennen in Großbritannien Platz zwei. Beide Autos befinden sich seit damals im Besitz von McLaren.

Auch ein McLaren MP4/27A aus 2012 (Chassis 01), mit dem der Weltmeister von 2009, Jenson Button, Rennen fuhr und den auch der siebenfache Weltmeister Hamilton testete, steht zum Verkauf.

Zwei weitere Boliden, die ausschließlich vom aktuellen Star Lando Norris in den Saisonen 2021 und 2023 pilotiert wurden, komplettieren die Gruppe.

Der McLaren MCL35M aus 2021 brachte Norris auf das Podest in Imola, Monaco und Monza. Der 2023er MCL37A-03 gewann zwei Rennen in Folge in Singapur und Japan. Nach der Saison wurde er von mehreren Fahrern getestet, darunter Norris’ Teamkollege Oscar Piastri und Mick Schumacher, Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Pitt fuhr einen Boliden nach den Filmaufnahmen

Das 2023er-Modell wurde von Brad Pitt im Juni des Vorjahres am Circuit of the Americas in Austin im Rahmen seines Filmprojekts getestet. Es ist das modernste Formel-1-Auto, das je an einen privaten Besitzer verkauft wird. Pitt erreichte damit laut Berichten eine Geschwindigkeit von 317 km/h.

"Es ist unglaublich selten, dass ein Sammler die Möglichkeit bekommt, Rennwagen direkt vom Hersteller und dem Team zu erwerben, die sie gebaut und eingesetzt haben. Das macht dieses Angebot so besonders", betonte Hartley.

"Die fünf Autos werden einzeln angeboten, und es gibt überhaupt keinen Zeitdruck. Unsere Priorität – und die von McLaren – ist es, die richtigen neuen Besitzer zu finden."

Preise wurden zwar nicht genannt. Es wird aber erwartet, dass sie von 5 Millionen Pfund (etwa 6,7 Millionen Euro) bis zu 10 Millionen reichen.

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Ein McLaren MP4-25A, mit dem Hamilton 2010 in der Türkei gewann, wurde 2021 für 4,8 Millionen Pfund verkauft. Ein siegreicher Ferrari aus 2001, gefahren von Michael Schumacher, erzielte 2017 in New York sogar 7,5 Millionen Dollar.