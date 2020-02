Me First And The Gimme Gimmes auch beim SBÄM

Das Punkrock-Festival, das am 9. Mai in Wels steigt, gab am Freitag einen weiteren hochkarätigen Headliner bekannt.

Wie der Veranstalter am Freitag Punkt 11 Uhr Vormittag auf den SBÄM-Kanälen bekanntgab, werden am 9. Mai auch Me First And The Gimme Gimmes im Alten Schlachthof auf der Bühne stehen. Die All-Star-Band spielt ausschließlich Cover-Songs und hat sich innerhalb der Szene schon fast sowas wie einen Legendenstatus erspielt.Mit den Vandals, Face To Face, Frank Turner, Strung Out und vielen mehr hat man das restliche, eigentlich schon komplett geglaubte Line-up, schon vor einigen Wochen bekanntgegeben.Das SBÄM-Festival findet am 9. Mai schon zum wiederholten Mal im Alten Schlachthof von Wels statt. Dank der großartigen Kontakte, die Veranstalter Stefan Beham durch seine Arbeit mit dem Label Fat Wreck Chords hat, spielen viele Bands exklusive Konzerte auf dem Festival und zieht so Fans aus dem restlichen Österreich, Deutschland, Osteuropa und sogar aus Kanada an.