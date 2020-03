26.03.2020 11:38 "Heute" zum 19. Mal in Serie Nr.-1-Gratis-Tageszeitung

Herausgeberin Dr. Eva Dichand, Geschäftsführer Wolfgang Jansky und Chefredakteur Dr. Christian Nusser freuen sich über die aktuellen Mediaanalyse-Zahlen. Bild: Grafik Heute

"Heute" war auch 2019 die meistgelesene Tageszeitung in Wien und die meistgelesene Gratis-Tageszeitung in Österreich. Damit liegt "Heute" in der Kategorie Gratis-Tageszeitung bereits zum neunzehnten Mal* in Folge (!) auf Platz 1 in der Media-Analyse.