MediaMarkt-Automat kauft alte Smartphones

In zehn deutschen Filialen testet Mediamarkt ab sofort einen Automaten für die bequeme Handy-Rückgabe.

Keine Umsetzung für Österreich

So geht's: Der Kunde beantwortet via Touchscreen ein paar Fragen zum Zustand des Geräts und koppelt es dann per Kabel mit dem Automaten. Der checkt die Technik und macht ein Angebot.Im besten Fall gibt's einen Gutschein und das Telefon lebt etwa in Asien weiter, im schlechtesten wird es fachgerecht entsorgt. Für Österreich ist derzeit keine Umsetzung geplant.