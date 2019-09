Luxus-Kreuzfahrtschiff nimmt Flüchtlinge auf

Das Kreuzfahrtschiff Méditerranée Bild: Reederei

Vier Tage lang trieben Dutzende Migranten im Mittelmeer. Ein Luxus-Liner nahm die Flüchtlinge schließlich auf und brachte sie sicher an einen Hafen.

Insgesamt 18 Migranten waren auf einem Flüchtlingsboot südöstlich von Mallorca unterwegs. Vier Tage lang trieben die Männer schiffbrüchig im Mittelmeer, berichtet die "Mallorca Zeitung".



Die Besatzung eines Tankschiffs entdeckte das Boot schließlich und gab die Koordinaten an die Seenotrettung durch. Diese ordnete daraufhin die Rettung der Schiffbrüchigen an.



Die Crew des Tankschiffs nahm Kontakt mit dem Kapitän des Kreuzfahrtschiffs "Méditerranée" auf, das ebenfalls in der Nähe des Flüchtlingsbootes war und mehr Platz für die Aufnahme der Migranten hatte.



Der Luxus-Liner war am Montag gerade auf dem Weg in Richtung der französischen Hafenstadt Marseille, heißt es in dem Bericht weiter. Das Kreuzfahrtschiff nahm die 18 Flüchtlinge schließlich auf und brachte sie sicher nach Mallorca.



Acht Minderjährige



Trotz tagelangem Schiffsbruch auf dem Mittelmeer seien die Flüchtlinge bei guter Gesundheit. Unter den 18 Personen sollen sich acht Kinder bzw. Jugendliche befinden.



Laut "Mallorca Zeitung" wollten sie von Algerien aus nach Mallorca, allerdings fiel der Motor des Bootes aus und sie trieben im Mittelmeer.



Die Flüchtlinge wurden umgehend untersucht, es konnten aber keine schweren gesundheitlichen Schäden festgestellt werden. (wil)