Meg Ryan trennt sich von ihrem Verlobten

Liebes-Aus bei Meg Ryan und John Mellencamp: Der Folksänger will doch nicht heiraten.

Vor einem Jahr hieß es noch, dass Meg Ryan und John Mellencamp heiraten wollen. Nun ist die Verlobung geplatzt, wie "People" berichtet. Gerüchte über eine Trennung gab es schon länger, da die Schauspielerin ohne ihren Verlobungsring gesichtet worden war.Ein Insider verriet den Grund: "Er wollte nicht nochmal heiraten." Mellencamp war bereits drei Mal verheiratet. "Es ist unklar, wie wichtig die Hochzeit für Meg war. Sie haben so viel Zeit miteinander verbracht. Daher ist es umso bedauerlicher, dass sie beiden sich getrennt haben. Sie haben sich sehr gut verstanden", erklärt die anonyme Quelle weiter.Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden sich trennen. Bereits 2012 hieß es, sie seien nicht mehr zusammen. Der Grund: Der Musiker wollte in Indiana leben und Ryan in New York. 2017 beschlossen sie ihrer Liebe noch eine zweite Chance zu geben.