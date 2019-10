Mega-Halteverbots-Zeichen vor dem Kindergarten

Ein mächtiges "Halte und Parken verboten"-Verkehrszeichen wurde nun vor dem Kindergarteneingang in Eichgraben angebracht ...

Eltern und Kinder dürften nicht schlecht gestaunt haben ob des neuen überdimensionalen Verkehrszeichens, das am Mittwoch mittels Bodenmarkierung vor dem Kindergarten angebracht worden war.In Eichgraben (Bezirk St. Pölten-Land) hatte es mit uneinsichtigen Pkw-Lenkern immer wieder Probleme gegeben. Angebrachte A4-Taferl am Kindergartentor brachten nicht den gewünschten Erfolg, also setzte die Schwarz-Grüne Koalition eine verschärfte Maßnahme."So, nun sollte das Halten&Parken vorm Tor beim Kindergarten ein Ende haben. Wir hoffen, das Verkehrszeichen ist eindeutig und groß genug", kommentierten die Grünen das am Mittwoch am Asphalt vor dem Kindergartentor aufgebrachte Verkehrszeichen auf Facebook."Laufend haben Eltern leider direkt vor dem Kindergartentor geparkt. Im Einzelfall kann das die Zufahrt von Rettung und Feuerwehr verhindern. Das sollte nun hoffentlich mit dieser Bodenmarkierung geklärt sein", verwies Michael Pinnow von den Grünen vor allem auf den Sicherheitsaspekt.