i Meghan spricht über die Vorwürfe gegen ihren Vater. PA Wire/PA Images/Annabel Lee-Ellis/Pool via REUTERS; PPS/www.photopress.at Schock-Ermittlungen Nach Vater-Skandal! Meghan ergreift die Flucht Herzogin Meghan und Prinz Harry haben mit ihren Kindern Großbritannien verlassen. Der Grund: schwere Vorwürfe gegen Meghans Vater Thomas. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ermittlungen gegen Thomas Markle Sr. (82) erschüttern das Leben seiner Tochter Herzogin Meghan (45). Das royale Paar hat nun zusammen mit den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) Großbritannien verlassen.

Die Familie verbringt diese Tage mit engen Freunden im Ausland. Eine Vertraute von Meghan enthüllt dem britischen Magazin "Hello!": "Sie ist völlig fertig."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie "Hello!" meldet, hat Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. (60) die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Er behauptet, im Haus des Vaters auf den Philippinen Bilder von sexuellem Kindesmissbrauch entdeckt zu haben.

"Hat Tränen in den Augen"

Die Freundin beschreibt Meghans Zustand: "Sie schaut immer wieder Lili an und hat Tränen in den Augen und denkt an all die Kinder, die mutmaßliche Opfer sind. Sie hat selbst kleine Kinder. Es ist einfach erschütternd."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Vater bestreitet alles

Thomas Markle Sr. weist jedes Fehlverhalten entschieden zurück. Die Londoner Polizei hatte bereits 2019 einen Brief mit ähnlichen Vorwürfen an das Büro des Herzogspaars übergeben.

Die Entfremdung zwischen Meghan und ihrem Vater begann schon 2018 nach mutmaßlich gestellten Paparazzi-Fotos vor ihrer Hochzeit. Im Dezember 2025 schrieb sie ihm ein letztes Mal – um endgültig zu erklären, warum sie den Kontakt abbricht.

"Sie zu schützen"

In einem Statement sagte Meghan, ihr Fernbleiben vom Vater habe nur einen Grund gehabt: "Sie zu schützen" – gemeint sind ihre Kinder. Das Ausmaß dessen, was nun ans Licht gekommen sei, sei "abscheulicher, als man es sich je hätte vorstellen können".