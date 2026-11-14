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Meghan spricht offen über die Vorwürfe gegen ihren Vater.
Meghan spricht offen über die Vorwürfe gegen ihren Vater.
PA Wire/PA Images/Jonathan Brady/Pool via REUTERS; www.PPS.at
Nach Festnahme

Meghan plant angeblich TV-Interview über Vater

Nach der Festnahme ihres Vaters Thomas Markle wegen schwerer Vorwürfe soll Herzogin Meghan ein großes Fernsehinterview erwägen.
Von Heute Entertainment
14.11.2026, 19:21
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Herzogin Meghan (45) könnte bald mit einem großen TV-Auftritt zurückkehren. Nach der Festnahme ihres Vaters Thomas Markle (82) Anfang November in Florida soll die Herzogin von Sussex mit dem Gedanken spielen, einem führenden britischen Fernsehsender ein Interview zu geben.

Die Pläne sollen laut einer anonymen Quelle bereits "ernsthaft besprochen" worden sein. Meghan wolle aber nur zusagen, wenn Sendung, Interviewpartner und Rahmen passen. Als aussichtsreicher Kandidat gilt derzeit Channel 4.

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"Es war eine wirklich schwere und frustrierende Zeit für sie. Sie möchte die Gelegenheit haben, in ihren eigenen Worten darüber zu sprechen, was passiert ist, anstatt andere ihre Geschichte erzählen zu lassen. Sie wird sich nicht zum Schweigen bringen lassen", heißt es auf Promiflash unter Berufung auf das Magazin Closer U.K.

Schwere Vorwürfe gegen Thomas Markle

Hintergrund der angeblichen Interviewpläne ist die Festnahme des 82-jährigen Thomas Markle. Die US-Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in zwei Lagerräumen im Raum Los Angeles Darstellungen von Kindesmissbrauch aufbewahrt zu haben.

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Die Lagerräume soll er fast zwei Jahrzehnte lang gemietet haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Bundesgefängnis.

Sollte das Interview tatsächlich stattfinden, wäre es Meghans erstes großes TV-Gespräch seit langer Zeit. Es könnte ebenso hohe Wellen schlagen wie das weltweit beachtete Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021.

red, 14.11.2026, 19:21
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