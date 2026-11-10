i Herzogin Meghan hat seit Jahren keinen Kontakt zu ihrem Vater Thomas Markle, die Geschehnisse belasten sie dennoch enorm. Annabel Lee-Ellis/Pool via REUTERS Wegen ihrem Vater "Nicht stark genug" – Meghan muss ihre Rede absagen Herzogin Meghan (45) wird nicht wie geplant im EU-Parlament sprechen. Ihr Mann Prinz Harry (42) muss am Dienstag allein ans Rednerpult. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 08:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollten Prinz Harry und Herzogin Meghan gemeinsam in Brüssel auftreten, um über den Schutz von Kindern im Internet zu sprechen. Doch nach der Festnahme ihres Vaters Thomas Markle (82) fühle sich Meghan emotional nicht in der Lage, öffentlich zu sprechen.

"Sie ist emotional gerade einfach nicht stark genug, um öffentlich zu sprechen", wird eine Quelle zitiert. Meghan hätte eigentlich ihren Mann vorstellen sollen. Sie wird dem Termin aber nicht völlig fernbleiben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie Sky News und den "Telegraph" berichtet, ist es ihr erster öffentlicher Auftritt, seitdem die Vorwürfe gegen ihren Vater bekannt wurden. Anlass ist die Eröffnung des Lost Screen Memorial – eine Kunstinstallation mit 50 Smartphones, die an Kinder erinnert, die nach schädlichen Internet-Erfahrungen gestorben sind.

Vater wegen schwerer Vorwürfe verhaftet

Das FBI hatte Thomas Markle am Freitag in einer Pflegeeinrichtung in Florida festgenommen. Ihm wird der Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. In zwei Lagerräumen in Los Angeles stellten Ermittler rund 78 Gegenstände sicher, darunter Dias, Filmnegative und Bücher.

Bei seiner Anhörung äußerte sich Markle nicht zur Schuldfrage, bestreitet aber die Vorwürfe. Das Gericht ordnete Hausarrest in einer Pflegeeinrichtung mit elektronischer Fußfessel an. Zudem soll er psychiatrisch untersucht werden.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Meghan will Ermittler unterstützen

Meghan soll seit 2018 keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater haben. Sie wolle mit allen Behörden "absolut" zusammenarbeiten. Ihre Mutter Doria Ragland (70) soll dem FBI bereits geholfen haben, ihren Ex-Mann auf Fotos zu identifizieren.