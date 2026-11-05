i Meghan hielt eine Rede. REUTERS/Pierre Albouy Royal-Umfrage Bitterer Tiefpunkt! Meghan so unbeliebt wie nie Nur 20 Prozent der Briten haben eine positive Meinung von Herzogin Meghan. Damit erreicht sie ihren bisherigen Tiefstwert. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Ansehen von Herzogin Meghan in Großbritannien ist auf einen historischen Tiefpunkt gesunken. In der aktuellen YouGov-Umfrage für Oktober bewertet sie gerade einmal jeder fünfte Brite positiv.

Ganze 68 Prozent der Befragten haben dagegen eine negative Meinung von der Ehefrau von Prinz Harry. Das ergibt einen Nettowert von minus 48 Prozentpunkten - der schlechteste Wert, den sie je erreicht hat.

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Nur Prinz Andrew ist noch unbeliebter

Dabei ist Meghan nicht einmal das unbeliebteste Mitglied der Königsfamilie, heißt es auf Promiflash. Diesen zweifelhaften Titel trägt Prinz Andrew: Nur sieben Prozent der Befragten haben eine positive Meinung von ihm, während ihn 89 Prozent negativ beurteilen.

Auch Prinz Harry steht bei den Briten immer schlechter da. Nur noch 29 Prozent bewerten ihn positiv, 60 Prozent hingegen negativ. Sein Wert ist damit seit Juli um weitere vier Prozentpunkte gesunken - obwohl er im August mit seiner Familie nach Großbritannien zurückgekehrt ist.

William und Kate führen das Ranking an

Ganz anders sieht es bei Prinz William aus: Er führt das Beliebtheitsranking mit 74 Prozent Zustimmung an. Nur 18 Prozent stehen ihm negativ gegenüber. Seine Frau Prinzessin Kate folgt mit 72 Prozent positiven Bewertungen dicht dahinter.

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Der Absturz von Meghan ist besonders deutlich, wenn man ihre früheren Werte betrachtet: Bei einer YouGov-Umfrage im November 2019 hatte sie noch 54 Prozent positive und nur 34 Prozent negative Bewertungen. Ihr Nettowert lag damals bei plus 20 Prozentpunkten - eine Differenz von 68 Punkten zu heute.