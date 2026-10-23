Herzogin Meghan verkauft jetzt Hundespielzeug

Herzogin Meghan erweitert ihre Lifestyle-Marke As ever um ein ungewöhnliches Produkt: Hundespielzeug. Konkret handelt es sich um eine Plüschversion des Himbeer-Fruchtaufstrichs, der zu den bekanntesten Produkten des Labels zählt.
Das Spielzeug ist Teil der zweiten Reihe der Weihnachtskollektion, die As ever als "Chapter 2" bezeichnet. Im Inneren steckt ein Quietscher, der Preis liegt bei 20 US-Dollar.
Wie das US-Magazin "People" berichtet, durfte ein tierisches Familienmitglied das Spielzeug vorab testen. In einer Instagram-Story zeigte Meghan ihren schwarzen Labrador Pula, der das Plüschglas im Maul trägt.
Neben Pula gehört auch die Beagle-Hündin Mia zum Haushalt der Sussexes. Pula kam kurz nach der Hochzeit 2018 in die Familie, Mia stieß 2022 dazu.
Zur Weihnachtskollektion gehören außerdem Weihnachtskerzen, Tischaccessoires, ein Notizbuch aus Leder, eine Teekanne aus Porzellan und eine Kooperation mit dem Schokoladenhersteller Compartes.
Die Verpackung zeigt das US-Zuhause der Familie im Weihnachtsschmuck, mit Girlanden, Lichtern und einem Kranz an der Tür. Im Hintergrund stehen die zwei Palmen, die As ever als Markenzeichen nutzt.