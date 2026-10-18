i Herzogin Meghan wird seit 2023 von der Agentur WME vertreten. REUTERS/Pierre Albouy Ex-Freund packt in Buch aus Meghan feuert Designer: "Du hast mich blamiert!" Herzogin Meghan rastete wegen einer peinlichen Kleiderpanne aus und schrie ihren Lieblingsdesigner an. Der verrät Details in seinem neuen Buch. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einst war Roland Mouret (64) einer der engsten Vertrauten von Herzogin Meghan (45). Der französische Luxusdesigner gehörte jahrelang zu ihrem inneren Kreis – sogar das Kleid für den Empfang am Vorabend ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (42) stammte von ihm.

Doch inzwischen herrscht Funkstille zwischen den beiden. Jetzt bricht Mouret sein Schweigen und enthüllt in seinem neuen Buch, warum die langjährige Freundschaft zerbrach.

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Wie "The Telegraph" berichtet, soll ein fatales Missgeschick den Bruch ausgelöst haben: Ein Assistent in Mourets Designerwerkstatt kontaktierte irrtümlich die Stylistin von Herzogin Kate (44), um die Rückgabe von Kleidern zu organisieren, die an Meghan ausgeliehen worden waren.

Kate erfuhr von der Leihvereinbarung

Durch diese Verwechslung erfuhr Kates Büro im Kensington-Palast von der privaten Leihvereinbarung – und davon, dass Meghan die Designerkleidung nicht zurückgegeben hatte. Für Meghan war das offenbar eine tiefe Demütigung.

"Meghan hat mich angeschrien: 'Du ahnst gar nicht, was du getan hast! Du hast mich blamiert! Ich werde nie wieder eines deiner Kleider tragen'," schreibt der Designer in seinem Buch "I Am Roland Mouret", das nächste Woche erscheinen soll.

Mouret gibt zu, dass er die heftige Reaktion damals nicht verstanden hat: "Ich habe in ihrem Verhalten keine Logik erkannt, aber sie trotzdem akzeptiert."

Langjährige Freundschaft zerbrochen

Die beiden kannten sich schon lange, bevor Meghan in die Königsfamilie einheiratete. Mouret galt als einer ihrer wichtigsten Unterstützer in London. Sie trug seine Entwürfe bei zahlreichen öffentlichen Auftritten, etwa ein elegantes Kleid bei einem Empfang in Dublin 2018.

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Während Meghan heute mit ihren geschäftlichen Projekten beschäftigt ist, macht Mouret in seinem Buch deutlich, dass ihn bis heute beschäftigt, wie eine langjährige Freundschaft an einem einzigen Streit zerbrechen konnte.