i Meghan Reuters Schock bei den Royals Meghans Mutter belastet ihren Ex-Mann beim FBI Ex-Frau von Thomas Markle identifiziert ihn auf Missbrauchsfotos. Auch Herzogin Meghan will den US-Ermittlern helfen. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Enthüllungen rund um Thomas Markle werden immer erschütternder. Der 82-jährige Vater von Herzogin Meghan wurde am 6. November vom FBI festgenommen und befindet sich nun unter Hausarrest in seinem Pflegeheim.

Jetzt kommt heraus: Seine Ex-Frau Doria Ragland (68), die Mutter von Meghan, hat ihn auf expliziten Fotos identifiziert, die das FBI sichergestellt hat. Das Paar war von 1979 bis 1987 verheiratet.

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Wie gala.de unter Berufung auf die Daily Mail meldet, soll Herzogin Meghan (43) bereit sein, die Ermittlungen zu unterstützen. Eine Person sagte zu "The Times": "Absolut, das wird sie. Das würde sie sehr gern tun."

Meghans Bruder meldet weitere Lagerorte

Auch Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. (60) kooperiert mit den Behörden. Er hat dem FBI den Standort zweier weiterer Lagerräume in Los Angeles gemeldet.

Gegenüber der Presse sagte er: "Ich wage gar nicht daran zu denken, was das FBI dort finden könnte, vor allem angesichts dessen, was bereits auf den Philippinen und in Mexiko gefunden wurde."

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Ermittlungen laufen weiter

Thomas Markle wird der Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. Er befindet sich derzeit unter strengen Auflagen in seinem Pflegeheim in Florida.