i Herzogin Meghan überraschte mit einem ungewohnt zurückhaltenden Auftritt. NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS Herzogin im EU-Parlament Meghans stilles Signal nach Vater-Skandal Erster Auftritt seit dem Skandal um ihren Vater: Meghan erschien in Brüssel auffällig zurückhaltend – eine bewusste Botschaft? Von Heute Entertainment 12.11.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die vergangenen Tage dürften für Herzogin Meghan (45) alles andere als einfach gewesen sein. Die Nachricht von der erneuten Festnahme ihres entfremdeten Vaters Thomas Markle in den USA sorgte für Schlagzeilen und brachte die schwierige Familiengeschichte einmal mehr in den Fokus.

Doch statt sich zurückzuziehen, erschien die 45-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann, Prinz Harry (42), im Europäischen Parlament in Brüssel. Anlass war die Eröffnung des "Lost Screen Memorial", einer Kunstinstallation zum Gedenken an Kinder, die durch Internetschäden gestorben sind.

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Kein Glamour, sondern Zurückhaltung

Meghan überraschte mit einem ungewohnt zurückhaltenden Auftritt. In einem langen dunklen Mantel und mit hochgesteckten Haaren hielt sie Harrys Hand die ganze Zeit fest.

Wer ihre jüngsten glamourösen Auftritte verfolgt hat, dürfte bei ihrem Anblick in der belgischen Hauptstadt durchaus stutzig geworden sein. Die Herzogin erschien in einem bewusst dezenten Look – möglicherweise ein durchdachtes modisches Signal in schwierigen Zeiten.

Ursprünglich sollte Meghan gemeinsam mit Harry eine Grundsatzrede zum Schutz von Kindern im Internet halten. "Sie ist emotional gerade einfach nicht stark genug, um öffentlich zu sprechen", wird eine Quelle zitiert. So stand Harry allein am Rednerpult.

"Ich bin hier als Vater"

"Ich bin nicht als Experte oder Politiker hier. Ich bin hier als Vater. Meine Frau als Mutter", sagte der 42-jährige Herzog. Gemeinsam stehe man an der Seite von Eltern, die sich nie hätten vorstellen können, in solchen Räumen zu sein. Kinder verdienten es, sich sicher zu fühlen, wo auch immer sie seien.

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Die Vorwürfe gegen Thomas Markle spielten in der Rede keine Rolle. Der 82-Jährige steht nach seiner Freilassung gegen Kaution unter Hausarrest und trägt eine elektronische Fußfessel. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater ist seit ihrer Hochzeit 2018 zerrüttet.