i Gegen den Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, wird wegen des Verdachts auf Kinderpornografie ermittelt. Reuters Schwere Vorwürfe Meghans Vater angeklagt – 40 Jahre Haft drohen Dem Vater von Herzogin Meghan drohen bis zu 40 Jahre Haft: Thomas Markle (82) wurde in Kalifornien in zwei Fällen offiziell angeklagt. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 13:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Thomas Markle (82), der Vater von Herzogin Meghan, ist in den USA wegen des mutmaßlichen Besitzes von Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern angeklagt worden. Eine Grand Jury in Kalifornien erhob am Dienstag in zwei Punkten offiziell Anklage gegen den 82-Jährigen.

Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft des Central District of California gab die Anklageerhebung in einer Pressemitteilung bekannt.

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Wie Bunte.de berichtet, durchsuchten FBI-Beamte Ende Oktober und Anfang November zwei Lagerräume von Markle und stellten dabei rund 78 Gegenstände sicher. Am 6. November wurde er in Florida festgenommen und zunächst unter Auflagen aus der Haft entlassen.

Fußfessel entfernt – erneute Festnahme

Doch die Freiheit währte nicht lange: Nachdem Markle seine elektronische Fußfessel entfernt hatte, wurde er erneut festgenommen. Eine psychologische Untersuchung wurde angeordnet; eine Richterin kam zu dem Schluss, dass er geistig in der Lage sei, sich vor Gericht zu verantworten.

Auch Vorwürfe auf den Philippinen

Gegen Thomas Markle gibt es auch auf den Philippinen Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Besitz von Kindesmissbrauchsmaterial. Sein Sohn Thomas Markle Jr. soll in dessen Haus in der philippinischen Stadt Cebu mutmaßliches Material entdeckt haben.

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Das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater ist seit 2018 zerrüttet. Die Herzogin reagierte erschüttert: "Die Nachrichten, die über meinen Vater ans Licht gekommen sind, erschüttern mich zutiefst. Meine Gedanken sind bei allen Kindern, die möglicherweise zu Schaden gekommen sind."