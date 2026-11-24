Die Familie Markle sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal mit schweren Anschuldigungen innerhalb der eigenen Reihen. Thomas Markle Jr. (60), der Halbbruder von Herzogin Meghan (45), ist sich sicher: Sein Vater Thomas Markle Sr. (82) täuscht Demenz vor.
Hintergrund ist ein laufendes Verfahren in Florida, wo Thomas Sr. angeklagt ist, weil er mutmaßlich Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch besessen haben soll. Er selbst weist sämtliche Vorwürfe zurück und bezeichnet sie als "kranke Lügen".
Wie es bei Promiflash unter Berufung auf The Sun heißt, hat Psychiaterin Amie Gerodimos ein vernichtendes Gutachten über den 82-Jährigen erstellt. Sie stellt zwar eine "neurokognitive Störung" fest, schließt aber eine Demenzerkrankung ausdrücklich aus.
Besonders brisant: Thomas Sr. gab an, es stehe gesundheitlich so schlecht um ihn, dass er seine beiden Töchter Samantha (61) und Meghan nicht mehr voneinander unterscheiden könne. Die Psychiaterin sieht das anders.
"Wenn Herr Markle wiederholt erklärt, dass er den Vorwurf nicht versteht oder sich nicht daran erinnert, simuliert er", zitiert The Sun aus dem Gutachten. US-Magistratsrichterin Lindsay Griffin ließ diese Expertise vor einem Bundesgericht in Florida als Beweismittel zu.
Demnach kann Thomas Markle Sr. die Vorwürfe gegen ihn und die möglichen Folgen des Verfahrens ausreichend erfassen. Seine Anwältin Mary Claire Wolf legte zunächst keinen Einspruch ein, behielt sich aber vor, das Gutachten anzufechten, falls das Verfahren nach Kalifornien verlegt werden sollte.
Neben Meghan, die mit Prinz Harry (42) verheiratet ist und zwei Kinder hat, gehören auch Halbschwester Samantha und Halbbruder Thomas Junior zur Familie. Die Beziehung zwischen Meghan und ihrem Vater gilt seit Jahren als zerrüttet.