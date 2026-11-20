i Gegen den Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, wird wegen des Verdachts auf Kinderpornografie ermittelt. Reuters Schwere Vorwürfe Meghans Vater trotz Demenz vor Gericht Thomas Markle, Vater von Herzogin Meghan, ist trotz Demenz verhandlungsfähig. Ein Psychiater bestätigte das vor einem US-Gericht. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 08:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen Thomas Markle (82) wird wegen des Verdachts auf Kinderpornografie ermittelt. Das FBI nahm den Vater von Herzogin Meghan am 6. November in seiner Seniorenresidenz in Lakeland (Florida) fest.

Nachdem der 82-Jährige zunächst gegen Kaution freikam, sitzt er seit dem 10. November wieder in Untersuchungshaft. Der Grund: Er hatte in der Nacht seine elektronische Fußfessel entfernt.

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Wie es bei der "Bild" heißt, hat ein unabhängiger Psychiater den Vater der Herzogin von Sussex untersucht. Obwohl bei Markle in diesem Jahr Demenz diagnostiziert wurde, erklärte der Gutachter ihn für verhandlungsfähig.

Kann Vorwürfe verstehen

Laut dem psychiatrischen Gutachten kann Markle die Vorwürfe und möglichen Folgen ausreichend verstehen. Richterin Lindsay Griffin nahm den Bericht am Donnerstag als Beweismittel an.

Markles Anwältin Mary Claire Wolf widersprach dem Ergebnis zunächst nicht. Sie kündigte aber an, das Gutachten anfechten zu wollen, falls das Verfahren nach Kalifornien verlegt wird.

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FBI fand belastendes Material

Bei Durchsuchungen zweier auf Markles Namen registrierter Lagerräume in Kalifornien sollen Ermittler Aufnahmen von sexuellem Kindesmissbrauch gefunden haben. Laut Anklageschrift soll Markle auf zwei Bildern gemeinsam mit einem minderjährigen Mädchen zu sehen sein.

Zur Anhörung am Donnerstag erschien Thomas Markle im Rollstuhl. Seine Tochter Samantha Markle und deren Partner waren ebenfalls anwesend und winkten ihm zu.

Meghan hält Distanz

Herzogin Meghan hat seit Jahren ein angespanntes Verhältnis zu ihrem Vater. Die Vorwürfe gegen ihn sollen sie schwer getroffen haben.

Thomas Markle bestreitet alle Vorwürfe. Am 1. Dezember soll in Florida die nächste Anhörung stattfinden.