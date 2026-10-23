i Meghan soll besorgt um ihren Vater, Thomas Markle, sein. Reuters Ermittlungen eingeleitet Meghans Vater unter Kinderpornografie-Verdacht Thomas Markle Sr. (82) soll illegale Aufnahmen von Kindern besessen haben. Sein eigener Sohn hat ihn bei den Behörden angezeigt. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe gegen den Vater von Herzogin Meghan (45): Die Polizei der Philippinen hat Ermittlungen gegen Thomas Markle Sr. eingeleitet. Der 82-Jährige soll mutmaßliche Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern besessen haben.

Besonders brisant: Die Anzeige stammt aus der eigenen Familie. Ausgerechnet sein Sohn Thomas Markle Jr. (60), Meghans Halbbruder, soll das Material entdeckt und den Behörden gemeldet haben.

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Im Haus des Rentners in Cebu auf den Philippinen seien mehrere große Kisten mit "hunderten, wenn nicht Tausenden" pornografischen Aufnahmen von Kindern gefunden worden, wie es bei Promiflash heißt. Zusätzlich soll auf einem alten Mobiltelefon des 82-Jährigen ein belastendes Video entdeckt worden sein.

Sohn bricht mit Vater

Thomas Markle Jr. zeigt sich zutiefst erschüttert: "Was ich da gesehen habe, hat mir den Magen umgedreht. Mir war sofort klar, dass das höchst illegal ist. Ich fühlte mich verraten, war wütend und angewidert."

Der 60-Jährige kündigte an, nie wieder mit seinem Vater zu sprechen – es sei denn, er werde als Zeuge gegen ihn geladen. Jahrelang habe er seinen Vater unterstützt und sich um ihn gekümmert, damit sei nun Schluss.

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Ermittlungen laufen

Die Ermittler auf den Philippinen bereiten derzeit die Sicherstellung des mutmaßlichen Beweismaterials vor und untersuchen den Fall. Das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater dürfte durch diese Entwicklung weiter belastet werden.