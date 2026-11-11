i Russell Brand, wie er in der Komödie „Get Him to the Greek“ aus dem Jahr 2010 eine Brünette küsst. YouTube Wegen Vergewaltigung in Haft Meghans vergessener Filmkuss mit Russell Brand Lange bevor sie Prinz Harry heiratete, küsste Herzogin Meghan einen Mann vor der Kamera, der jetzt im Gefängnis sitzt. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 10:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Herzogin Meghan hatte in ihrer Zeit als Schauspielerin einen kleinen Auftritt in der Komödie "Get Him to the Greek" aus dem Jahr 2010. Damals spielte sie noch unter dem Namen Meghan Markle einen Partygast namens Tatiana.

In einer kurzen Szene küsst sie den exzentrischen Rockstar Aldous Snow, der von Russell Brand verkörpert wurde. Der Kuss war im Drehbuch vorgesehen, Meghans Name erschien damals nicht im Abspann.

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Der Clip wird nun wieder aufgegriffen, berichtet Promiflash. Der Grund: Russell Brand wurde vergangene Woche vor dem Southwark Crown Court in London wegen einer Vergewaltigung und drei sexuellen Übergriffen schuldig gesprochen. Der 49-Jährige muss für zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Meghan hat mit Straftaten nichts zu tun

Wichtig zu betonen: Herzogin Meghan hat mit den Straftaten von Russell Brand nichts zu tun. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass sie davon wusste.

Über den gemeinsamen Dreh hatte Russell Brand schon im Mai 2018 gesprochen. Wenige Tage vor Meghans Hochzeit mit Prinz Harry war er in der ITV-Sendung "Loose Women" zu Gast.

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An die kurze Szene konnte er sich damals nur vage erinnern. "Ich erinnere mich nicht besonders gut an den Film. Ich glaube, ich habe ihr in der Szene einen Kuss gegeben", erzählte er. Zugleich stellte er klar: "Das stand so im Drehbuch der Szene."