Das passiert wenn man Duke of Sussex kontaktiert

Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben gekündigt, Harry und Meghan sind jetzt Privatpersonen. Das passiert, wenn man ihr Büro kontaktiert.

"Sussex ist geschlossen"

Palast, William, Charles & Co: Keine Auskünfte zu Harry

Harry kann noch immer König werden

Prinz Harry hat mit der Welt Schluss gemacht. Endgültig. Das bekommt an Tag 2 nach dem Megxit jeder zu spüren, der versucht, ihr Büro zu erreichen."Vielen Dank für Ihr E-Mail. Das Büro des Herzogs und der Herzogin von Sussex ist geschlossen": Mehr als eine Auto-Reply gibt es nicht mehr, auch ihr Instagram-Account wird nicht mehr befüllt.Sara Latham, die Chefin des herzöglichen Kommunikationsbüros hat einen neuen Arbeitgeber: Sie arbeitet jetzt fürs persönliche Büro der Queen. Latham ist für Spezialprojekte zuständig und untersteht Edward Young, dem Privatsekretär der Königin, wie " People " berichtet.Der Buckingham Palast fühlt sich für Harry und seine Familie auch nicht mehr zuständig. Anfragen zu ihnen werden ab sofort ignoriert. Auch bei Prinz William, Charles und Co gibt es ab sofort keine Auskünfte mehr zum abtrünnigen Prinzen. Das wurde sogar in einem offiziellen Statement kommuniziert.Auch hier mussten Harry und Meghan auf einen Privatanbieter umsteigen. Die US-Agentur Sunshine Sachs übernimmt ihre Kommunikation. In England gibt's auch einen Pressesprecher. Allerdings kein ganzes Team mehr. Bei der Security müssten sie das auch, aber die Briten-Presse hat herausgefunden, dass doch nochIhre Titel verlieren der Duke und die Duchess nicht. Allerdings dürfen sie sich(HRH). Auch seinen Platz in der Thronfolge verliert Harry nicht. Sollten die ersten fünf (Charles, William, George, Charlotte, Louis) sterben, wird Harry König. Wenn ihm was passiert, ist Sohn Archie der nächste.