i Musik streamen mit Spotify - Der Klassiker unter den Streaming-Diensten pixabay.com KI-Streaming-Betrug Mehr Streams als Taylor Swift – jetzt in Haft Mit 10.000 Bots und KI-generierten Songs hatte ein Musiker mehr Streams als Taylor Swift. Jetzt muss er 18 Monate ins Gefängnis. Von Technik Heute 18.10.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 54-jähriger Musiker aus den USA ist wegen eines dreisten Betrugs mit KI-generierten Songs zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Mann hatte über Jahre hinweg Streaming-Plattformen wie Apple Music, Amazon Music und YouTube ausgetrickst.

Sein perfides System: Er setzte bis zu 10.000 Bots und Tausende Fake-Accounts ein, um seine künstlich erstellten Musikstücke millionenfach abspielen zu lassen und so Tantiemen zu kassieren.

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Wie t3n unter Berufung auf Spiegel Online berichtet, hatte sich der Betrüger schuldig bekannt. Allein im April 2023 verzeichneten seine Songs 80,9 Millionen Abrufe. Zur Einordnung: Die US-Sängerin Taylor Swift kam im selben Zeitraum auf nur 9,3 Millionen Streams.

8 Millionen Dollar Strafe

Der Musiker nutzte KI-Dienste, um monatlich Tausende neue Songs zu erstellen. Diese lud er unter erfundenen Künstlernamen hoch und ließ sie von seinen Bots streamen. Um nicht aufzufliegen, verteilte er die Bots auf Familien-Accounts und verschleierte das Ganze mit VPN-Diensten.

Über einen Zeitraum von 2017 bis 2024 soll er so mehrere Millionen Dollar erschlichen haben. Zusätzlich zur Haftstrafe muss er mehr als acht Millionen Dollar zurückzahlen.

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Verteidigung scheiterte

Die Anwälte des Mannes hatten versucht, eine Gefängnisstrafe zu verhindern. Ihr Argument: Er habe keine Musiker direkt geschädigt. Die Anklage hielt dagegen, dass er "echten Künstlern und ihren Fans Tantiemen in Millionenhöhe gestohlen" habe. Das Gericht folgte dieser Argumentation.