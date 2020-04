Mehrheit spürt Corona-Krise noch nicht im Börsel

Eine neue Umfrage von "Unique Research" für "Heute" zeigt: 37 Prozent der ÖsterreicherInnen verspüren bereits "finanzielle Engpässe" im Haushalt.

Die Corona-Krise beginnt Auswirkungen auf die Geldbörsen der Österreicher zu haben. Das zeigt die Frage der Woche von "Unique Research" für(806 Befragte, max. Schwankungsbreite ±3,4 Prozent).Die Details:13 Prozent der Befragten gaben an, "mittlere finanzielle Engpässe" zu haben, 19 Prozent "geringe", 59 Prozent "gar keine". Bei 5 Prozent sind die Engpässe allerdings schon "groß".Nur 14 Prozent der ÖVP-Wähler haben große oder mittlere Engpässe. Bei Grün-Wählern sind es 16 Prozent. Bei Anhängern der FPÖ ist dieser Wert mit 32 Prozent doppelt so hoch.Weil PensionistInnen keine Einschnitte befürchten müssen, geben nur 6 Prozent der Befragten über 60 Jahre an, "große" oder "mittlere" Engpässe zu haben. Bei Personen bis 30 ist es dagegen jeder Fünfte. Gleich 81 Prozent der Älteren spüren keine finanziellen Auswirkungen. Bei Jüngeren sind es 49 Prozent.So gut wie keine Unterschiede gibt es zwischen Frauen und Männern sowie Befragten mit und ohne Matura.