Melania Trump streut Kunstschnee

US-First Lady Melania Trump führt in einem Instagram-Video durch das weihnachtlich geschmückte Weiße Haus. In diesem Jahr wurde für die Deko besonders viel Kunstschnee verwendet.

Da hat sie sich aber Mühe gegeben: Amerikas First Lady Melania Trump (49) präsentierte die weihnachtliche Dekoration im Weißen Haus. Die prächtig geschmückten Weihnachtsbäume sind heuer eher pompös und in Weiß gehalten."The Spirit of America" erstrahle im Weißen Haus, meldete die Frau von Präsident Donald Trump (73) dazu. In dem Instagram-Video flaniert Melania im Mantel durch den Haushalt, zupft Deko-Elemente zurecht und streut eifrig Kunstschnee unter glitzernde Bäume.