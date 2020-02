YouTuberin erleidet dank Tattoo böse Blutvergiftung

Melina Sophie folgen auf YouTube fast 2 Millionen Menschen. Denen erzählte sie jetzt eine haarsträubende Geschichte.

Die 24-jährige Vloggerin ist schon lange ein Fan von Tätowierungen. Unlängst hat sie sich am Handrücken ein Cover-Up stechen lassen, das eine Weltkugel überdecken sollte. Sie teilte das Bild der tätowierten Rose mit ihren über 3 Millionen Followern auf Instagram und schrieb noch witzelnd dazu, dass ihr "beim Stechen vor Schmerzen die Tränen runtergelaufen sind".Wie stark die Schmerzen dann wurden, ahnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wenige Tage nach dem Tattoo-Termin begann ihre Hand stark zu schmerzen, sie suchte einen Arzt auf. Trotz Antibiotikum wurde es nicht besser. Sie hatte sich gemeinsam mit dem Tattoo eine Blutvergiftung eingefangen.Sie musste operiert werden. "Im besten Fall sollte nur oberflächlich gereinigt werden. Im schlimmsten Fall müsste man das oben sauber machen und einen Schnitt machen, um zu gucken, wie tief und schlimm die Entzündung liegt. Und wenn das sehr viel Eiter und so was drin ist, müsste man da Schläuche reinmachen, damit das ablaufen kann", so die 24-Jährige auf ihrem YouTube-Kanal, auf dem ihr 1,88 Millionen User folgen.Nach einem einwöchigen Aufenthalt im Krankenhaus teilte sie die Erfahrung mit ihren Followern in einem kurzen Video, das bisher fast 900.000 Mal angeklickt wurde. Mittlerweile kann sie über die Erfahrung schon wieder lachen. Und auch das nächste Tattoo wird schon geplant.