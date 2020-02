"Brooklyn Nine-Nine"-Star bekommt Valentins-Baby

Die TV-Schauspielerin Melissa Fumero hat am Tag der Liebe ihr zweites Kind auf die Welt gebracht.

Schauspieler-Paar bekommt zweiten Sohn

Axel, der neugeborene Sohn von Melissa und David Fumero macht das Familienglück des Schauspieler-Paares komplett. Die brünette Schönheit, die mit der Serie "Brookyln Nine-Nine" das Publikum zu Lachstürmen hinreißt, hat die freudige Nachricht mit ihren Fans auf Instagram geteilt."Du hast meinen Valentinstag zu meinem liebsten Feiertag gemacht", schreibt die Schauspielerin unter ihr Posting, das ihm dezenten schwarz-weiß den friedlichen kleinen Erdenbürger zeigt.Auch Vater David Fumero (47, "Power") ist überglücklich, einen zweiten Sohn in den Armen halten zu können. "Ich bin ein Glückspilz", kommentiert der Schauspieler sein erstes Familienfoto mit seinem jüngsten Spross. "Willkommen auf der Welt, Axel!2/14/20". Melissas und Davids erstes Kind, Enzo, kam vor drei Jahren auf die Welt und darf künftig in der Rolle des großen Bruders zeigen, was er kann.