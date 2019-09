Melissa Naschenweng heizt Helene Fischer ein

Die Kärntner Schlagersängerin wird beim "Sound & Snow" Festival in Gastein vor Helene Fischer auf der Bühne stehen.

Am Montag wurde im Wiener Luxushotel Marriott feierlich verkündet, dass Superstar Helene Fischer am 4. April 2020 ein Konzert in Gastein geben wird. Es ist der bislang einzige bestätigte, öffentliche Auftritt der 35-jährigen Sängerin, die sich nach wie vor in der selbst auferlegten Auszeit befindet.Dementsprechend groß war da natürlich das Medienecho rund um die Ankündigung weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Davon profitierte auch Melissa Naschenweng ungemein. Die 29-jährige Kärntnerin wird nämlich am 4. April als Anheizerin für Helene Fischer auf der Bühne stehen."Atemlos. Noch nie war ich so glücklich meinen Namen auf einem Plakat zu lesen, wie auf diesem", schrieb die Musikerin auf Instagram.In Österreich ist die quirrlige Sängerin schon recht bekannt, der Auftritt im Vorprogramm von Helene Fischer könnte ihr die Türen nach Deutschland weiter aufmachen. Es ist ihr auf jedem Fall zu wünschen.