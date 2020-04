Meningitis knapp überlebt – ein Genesener erzählt

In der Coronakrise sind ansteckende Krankheiten und der Schutz vor ihnen allgegenwärtig. Eine Meningokokken-Infektion verläuft rasch und kann durch eine Impfung verhindert werden, ein Genesener berichtet von seinen Erfahrungen.

Hannes H. hat viel zu erzählen: An seinem 18. Geburtstag geschah das, was nie erwartet wird: Der damalige Leistungssportler infizierte sich mit Meningokokken. Dann ging alles sehr schnell: Kopfschmerzen, ein Ziehen im Nacken und Krämpfe. Binnen weniger Stunden verfiel er ins Koma und wachte erst nach über zwei Wochen wieder im Spital auf.Meningokokken sind Bakterien, die durch Tröpfchen eine besonders schwere und rasche Gehirnhautentzündung verursachen können, eine sogenannte Meningitis. Bricht die Krankheit erst aus, kann sie innerhalb von zwölf Stunden zum Tod führen. Im-Gespräch erzählt der Sohn einer Niederösterreicherin und eines Münchners, dass er sich mehr Aufklärung über die Gefahren der Krankheit wünscht.Er sieht in der aktuellen Coronakrise eine Chance zu einer Sensibilisierung, auch was andere Infektionserkrankungen angeht. "Jetzt sieht man, wie schnell so etwas gehen kann. Es ist an der Zeit, über Impfungen nachzudenken", meint Hannes H. Auch wenn jeder selbst diese Entscheidung treffen muss, so sollte mehr über die Krankheit und die Impfung informiert werden und die Impfung auch erschwinglich für alle sein, meint der ehemalige Leistungssportler.In seinem Fall überlebte der damalige Leistungssportler nur knapp und musste vieles, wie etwa das Lesen und auch koordinative Fähigkeiten neu lernen. Langsam kämpfte sich der heute 37-Jährige jedoch ins Spitzenfeld zurück und nahm sogar an Großveranstaltungen teil.Am 24. April startet die World Immunization Week, die Welt-Impf-Woche, initiiert von der Welt-Gesundheits-Organisation der WHO . Unter #impfcheck2020, kann man sich über vieles rund um Impfungen informieren. Detail am Rande: Mit GSK forscht einer größten Hersteller des Meningokokken-Impfstoffes aktuell auch an einem Impfstoff gegen den Covid-19-Virus.