Menowin und Senay haben geheiratet

Kurz nach dem Finale von "Das Sommerhaus der Stars" gaben sich Menowin Fröhlich und seine Freundin Senay das Ja-Wort.

Erst vor wenigen Monaten hielt Menowin Fröhlich in der TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" um die Hand seiner Freundin Senay an. Nun gaben sich die beiden das Ja-Wort. Die Hochzeit fand im Standesamt Seeheim-Jugenheim statt. Senay erschien in einem weißen Brautkleid, der Ex-"DSDS"-Kandidat im dunkelblauen Anzug.Der TV-Sender RTL hatte das Paar während ihrer Trauung begleitet. Zudem teilte Menowin die Highlights aus seiner Hochzeit auf Instagram. "Leute, heute ist der Tag der Tage. Oh mein Gott, ich heirate heute. Das ist ein unfassbares Gefühl", schwärmt der Musiker in seiner Story.2020 will das Paar nochmal heiraten – und zwar kirchlich.Senay und Menowin haben zwei gemeinsame Kinder. Seit 2011 sind die frisch Vermählten bereits zusammen.