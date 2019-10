Menschen sollen schon in 15 Jahren auf Mars landen

Klingt nach Science Fiction, könnte aber bald Realität sein: Nach Schätzungen des NASA-Mannes Jim Bridenstine sollen bereits in den 2030er-Jahre erste Menschen auf dem Mars landen.

Die Mondlandung gilt bis heute als Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Geht es nach NASA-Administrator Jim Bridenstine, dürfte dieses Ereignis allerdings bald noch getoppt werden.Er rechnet damit, dass bereits in den 2030er-Jahren der erste Mensch seinen Fuß auf den Mars setzen wird. Wie Bridenstine im Rahmen des Internationalen Raumfahrtkongresses (IAC) sagte, hält er dieses Szenario für realistisch, "wenn das Budget ausreichend groß ist".Bereits ab 2028 soll es möglich sein, dass Menschen nicht nur auf dem Mond landen, sondern auch über längere Zeit dort leben und arbeiten. Je schneller man auf dem Mond vorankomme, desto schneller sei auch eine Marslandung möglich, so Bridenstine. "Ich schätze, wir werden das bis 2035 schaffen."