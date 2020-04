Menschen drängeln wegen Balkonkonzert auf Straße

In Zeiten von Corona ist ein Mindestabstand von einem Meter pflicht. Bei einem Balkonkonzert drängelten die Menschen allerdings auf die Straße, um der Musik zu lauschen.

Das Coronavirus scheint in Österreich in Schach gehalten werden zu können. Die Neuinfektionen sinken täglich und das liegt unter anderem am Sicherheitsabstand von einem Meter, der von der Regierung beschlossen wurde.Ein Balkonkonzert am Mittwochnachmittag sorgte allerdings in Wien-Landstraße bei vielen Österreichern für Vergessen. "Auf einem Balkon hat ein Mann mit Mikrofon und Verstärker gesungen und Gitarre gespielt. Mehr als hundert Leute sind eng aneinander unter dem Balkon gestanden", schreibt ein ""-Leserreporter.Tatsächlich ist auf den mitgeschickten Fotos zu erkennen, wie unzählige Menschen eng aneinandergedrängt auf der Straße stehen, um der Musik des unbekannten Künstlers zu lauschen. Ob das allerdings so eine gute Idee war, ist zu bezweifeln.