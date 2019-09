Mental-Magier sagten Wahlausgang richtig voraus

Wie machen sie das nur? Thommy Ten und Amélie van Tass ließen sich auch bei dieser Wahl nicht zwei Mal bitten und sagten das vorläufige Wahlergebnis auf Punkt und Komma korrekt voraus.

Thomas Höschele aka Thommy Ten aus St. Pölten und seine Partnerin Amélie van Tass füllen mittlerweile die Hallen in Las Vegas und bezauberten schon vor der atemberaubenden Kulisse des Schlosses Grafenegg. Und bei jeder Einlage bleiben Zuseher sprachlos zurück: Wie machen die beiden das nur? Wie funktioniert das?Montagmorgen verschlug es nun dem sonst so gesprächigen und quirligen Ö3-Wecker-Moderator Philipp Hansa die Sprache: Die beiden Mental-Magier hatten das vorläufige Wahlergebnis auf Punkt und Komma richtig voraus gesagt.Bereits am vergangenen Freitag verewigte das Duo seinen "Tipp" auf einer Plexiglas-Tafel im Ö3-Wecker-Studio, eine Notarin bekam zudem ein versiegeltes Kuvert mit den Zahlen.Und wie schon im Wahljahr 2017 lagen die beiden genau richtig.