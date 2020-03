Mercedes-Crash sorgt für Sperre am Handelskai

In Wien-Leopoldstadt kam es gegen 16 Uhr nach einem schweren Unfall zu einem Rettungs-Einsatz. Der Handelskai war in Richtung des Stadioncenters gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall in Wien-Leopoldstadt: Der Lenker eines schwarzen Mercedes krachte mit einem silbernen Ford Fiesta zusammen. Nach wenigen Minuten waren bereits die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Berufsrettung und der Polizei vor Ort. Der Verkehr wurde während des gesamten Einsatzes über Seitengassen umgeleitet.Rettungssprecherin Corina Had bestätigte gegenüberden Einsatz: "Die Berufsrettung war mit drei Teams am Unfallort. Ein 41-jähriger Lenker erlitt Prellungen am Kopf und am Knie und wurde hospitalisiert. Ein weiterer 51-Jähriger, der ebenfalls mit einem Auto unterwegs war, wurde schwer verletzt. Er musste mit Kopf- und Beinverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden."