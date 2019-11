Mercedes crasht mit Kia auf Kreuzung in Favoriten

Unfall in Wien-Favoriten am Montagabend.

In Wien-Favoriten kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Spektakulärer Unfall in Wien-Favoriten: Gegen 21 Uhr krachte mitten auf der Kreuzung Bitterlichstraße Ecke Laaerberg Straße ein Mercedes mit einem Kia zusammen.Der Aufprall war so heftig, dass der Mercedes erst am Gehsteig zum Stillstand kam. Die sofort alarmierten Rettungskräfte waren in wenigen Minuten vor Ort. Wie sich allerdings herausstellte, hatten die Unfallgegner Glück im Unglück: Laut Berufsrettung Niemand wurde bei dem Crash ernsthaft verletzt.Die Berufsfeuerwehr musste sowohl den kaputten Mercedes, als auch den Kia mittels Transportrollern von der Kreuzung schieben und verkehrssicher abstellen.