i Ein Blick in das Mercedes-Benz-Werk in Rastatt, Deutschland, Juni 2025. REUTERS/Christoph Steitz Sparkurs bei Autobauern Mercedes droht mit Schließung von zwei Werken Der Produktionsvorstand stellte drastische Konsequenzen in Aussicht, falls keine Kostensenkungen gelingen. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mercedes-Benz verschärft den Druck auf die eigenen Mitarbeiter.

Produktionsvorstand Michael Schiebe hat bei einer Betriebsversammlung in Sindelfingen klargestellt: Wenn die Kosten in Deutschland nicht sinken, werden Werke dichtgemacht.

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"Es ist unser klares Ziel, alle deutschen Standorte zu erhalten", sagte Schiebe laut Unternehmensangaben. "Gelingt uns dies nicht, werden wir ein deutsches Aufbauwerk sowie ein deutsches Powertrain-Werk schließen müssen."

Wie n-tv berichtet, hatten sich zuvor rund 20.000 Beschäftigte am Aktionstag der IG Metall beteiligt und gegen Jobabbau und weitere Einschnitte protestiert.

Mehr arbeiten für gleiches Geld

Bei den bedrohten Aufbauwerken handelt es sich um Fabriken, in denen die Autos zusammengebaut werden. Neben Sindelfingen gibt es diese noch in Rastatt und Bremen. Powertrain-Werke, in denen Komponenten hergestellt werden, betreibt Mercedes unter anderem in Stuttgart-Untertürkheim, Berlin, Hamburg und Sachsen.

Zuletzt hatte der Stuttgarter Autobauer eine "Produktivitätsoffensive für Deutschland" angekündigt. In einem Schreiben an die Beschäftigten schlug der Vorstand unter anderem vor, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten – eine Forderung, die bei den Arbeitnehmern auf heftige Kritik stößt.

Auch bei anderen deutschen Autoherstellern verschärft sich der Sparkurs. Weltweit sollen Zehntausende Stellen wegfallen, mehrere Standorte stehen auf der Kippe.