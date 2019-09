Mercedes-Lenker hatte Drogen und Pistole in Auto

Polizeieinsatz in Wien (Symbolfoto) Bild: picturedesk.com/APA

Ein Autofahrer raste am Ring in Wien der Polizei davon, krachte in parkende Autos und rannte davon. Im Fahrzeug wurden Drogen und eine Pistole gefunden.

Beamten fiel am Sonntag ein Mercedes-Lenker am Dr.-Karl-Renner-Ring in der Wiener City auf. Als ihn die Polizisten einhalten wollten, raste der Mann davon. Der Verdächtige beschleunigte den Mercedes E220, bog in die Stadion- und dann in die Bartensteingasse. Dort krachte er in mehrere abgestellte Autos. Sofort danach fluchteten drei Männer aus dem beschädigten Fahrzeug. Ein 19-jähriger Tschetschene wurde von Wega-Beamten gestellt. Der Flüchtling war aber nur Beifahrer.



Im Auto fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole, Methamphetamin und Ecstasy-Tabletten. Der Mercedes war mit gestohlenen Wiener Kennzeichen unterwegs und nicht zugelassen. Bei dem Eigentumer handelt es sich um den gefluchteten Lenker, die Identität ist geklärt. Der dritte Verdächtige ist unbekannt.



Der 19-Jährige befindet sich zur Stunde in Wien in Haft. Es wurden mehrere verwaltungs- und strafrechtliche Anzeigen gestellt.