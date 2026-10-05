Mercedes: Drei Modelle stehen vor dem Aus

Mercedes-Benz nimmt ab 2027 drei Modelle aus dem Programm.
Betroffen sind die EQE-Limousine, der Mercedes-AMG S63 E Performance sowie das Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Mit diesem Schritt beendet der deutsche Hersteller eine Ära und setzt verstärkt auf eine klarere Modellstruktur.
Das elektrische Pendant zur E-Klasse, die EQE-Limousine, wird vollständig eingestellt. Das Fahrzeug brachte nicht den gewünschten Erfolg und passt nicht mehr zur neuen Strategie des Konzerns. Wie t-online berichtet, wird das Modelljahr 2027 das letzte für die EQE-Limousine sein. Die eigenständige EQ-Welt bei Mercedes wird damit deutlich kleiner.
Auch der Mercedes-AMG S63 E Performance verschwindet aus dem Angebot. Das Modell, das einen V8-Motor mit einem Plug-in-Hybridsystem kombinierte, war technisch aufwendig, aber die Nachfrage blieb gering.
Trotzdem betont Mercedes, dass leistungsstarke Verbrennungsmotoren, insbesondere der V8, in Zukunft nicht ausgeschlossen sind.
Das luxuriöse Elektro-SUV Mercedes-Maybach EQS 680 wird ebenfalls mit dem Modelljahr 2027 eingestellt. Damit verschwindet das bislang exklusivste Elektrofahrzeug der Marke. Ein Nachfolger ist nicht ausgeschlossen, aber künftige Luxus-Stromer sollen enger an die regulären Mercedes-Modelle angelehnt werden.
Die Streichungen stehen laut t-online unter Berufung auf caranddriver.com und motor1.com für einen Strategiewechsel im Hause Mercedes. Der Konzern verabschiedet sich von eigenständigen Elektro-Modellen und orientiert sich künftig wieder stärker an den klassischen Baureihen.
Die Änderungen sind kein Rückzug aus der Elektromobilität, sondern markieren das Ende der ersten EQ-Phase. Für Kundinnen und Kunden soll die Modellpalette übersichtlicher werden. Mercedes hofft, damit eine erfolgreichere Phase der Elektromobilität einzuleiten.