i Der Mercedes-Maybach EQS 680 SUV wird u.a. aus dem Programm genommen. © Mercedes-Benz AG Strategiewechsel ab 2027 Mercedes: Drei Modelle stehen vor dem Aus Mercedes dünnt sein Modellprogramm aus und verabschiedet sich zum Modelljahr 2027 von drei bekannten Fahrzeugen. Von Heute Life 05.10.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mercedes-Benz nimmt ab 2027 drei Modelle aus dem Programm.

Betroffen sind die EQE-Limousine, der Mercedes-AMG S63 E Performance sowie das Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Mit diesem Schritt beendet der deutsche Hersteller eine Ära und setzt verstärkt auf eine klarere Modellstruktur.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

EQE-Limousine verliert ihre Rolle

Das elektrische Pendant zur E-Klasse, die EQE-Limousine, wird vollständig eingestellt. Das Fahrzeug brachte nicht den gewünschten Erfolg und passt nicht mehr zur neuen Strategie des Konzerns. Wie t-online berichtet, wird das Modelljahr 2027 das letzte für die EQE-Limousine sein. Die eigenständige EQ-Welt bei Mercedes wird damit deutlich kleiner.

Auch der Mercedes-AMG S63 E Performance verschwindet aus dem Angebot. Das Modell, das einen V8-Motor mit einem Plug-in-Hybridsystem kombinierte, war technisch aufwendig, aber die Nachfrage blieb gering.

Trotzdem betont Mercedes, dass leistungsstarke Verbrennungsmotoren, insbesondere der V8, in Zukunft nicht ausgeschlossen sind.

Luxus-SUV wird gestrichen

Das luxuriöse Elektro-SUV Mercedes-Maybach EQS 680 wird ebenfalls mit dem Modelljahr 2027 eingestellt. Damit verschwindet das bislang exklusivste Elektrofahrzeug der Marke. Ein Nachfolger ist nicht ausgeschlossen, aber künftige Luxus-Stromer sollen enger an die regulären Mercedes-Modelle angelehnt werden.

Die Streichungen stehen laut t-online unter Berufung auf caranddriver.com und motor1.com für einen Strategiewechsel im Hause Mercedes. Der Konzern verabschiedet sich von eigenständigen Elektro-Modellen und orientiert sich künftig wieder stärker an den klassischen Baureihen.

Mercedes EQE i ?

Start einer neuen Elektro-Phase

Die Änderungen sind kein Rückzug aus der Elektromobilität, sondern markieren das Ende der ersten EQ-Phase. Für Kundinnen und Kunden soll die Modellpalette übersichtlicher werden. Mercedes hofft, damit eine erfolgreichere Phase der Elektromobilität einzuleiten.