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Der Mercedes-Maybach EQS 680 SUV wird u.a. aus dem Programm genommen.
Der Mercedes-Maybach EQS 680 SUV wird u.a. aus dem Programm genommen.
© Mercedes-Benz AG
Strategiewechsel ab 2027

Mercedes: Drei Modelle stehen vor dem Aus

Mercedes dünnt sein Modellprogramm aus und verabschiedet sich zum Modelljahr 2027 von drei bekannten Fahrzeugen.
Heute Life
Von Heute Life
05.10.2026, 13:44
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Mercedes-Benz nimmt ab 2027 drei Modelle aus dem Programm.

Betroffen sind die EQE-Limousine, der Mercedes-AMG S63 E Performance sowie das Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Mit diesem Schritt beendet der deutsche Hersteller eine Ära und setzt verstärkt auf eine klarere Modellstruktur.

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EQE-Limousine verliert ihre Rolle

Das elektrische Pendant zur E-Klasse, die EQE-Limousine, wird vollständig eingestellt. Das Fahrzeug brachte nicht den gewünschten Erfolg und passt nicht mehr zur neuen Strategie des Konzerns. Wie t-online berichtet, wird das Modelljahr 2027 das letzte für die EQE-Limousine sein. Die eigenständige EQ-Welt bei Mercedes wird damit deutlich kleiner.

    Auch der Mercedes-AMG S63 E Performance verschwindet aus dem Angebot. Das Modell, das einen V8-Motor mit einem Plug-in-Hybridsystem kombinierte, war technisch aufwendig, aber die Nachfrage blieb gering.

    Trotzdem betont Mercedes, dass leistungsstarke Verbrennungsmotoren, insbesondere der V8, in Zukunft nicht ausgeschlossen sind.

    Luxus-SUV wird gestrichen

    Das luxuriöse Elektro-SUV Mercedes-Maybach EQS 680 wird ebenfalls mit dem Modelljahr 2027 eingestellt. Damit verschwindet das bislang exklusivste Elektrofahrzeug der Marke. Ein Nachfolger ist nicht ausgeschlossen, aber künftige Luxus-Stromer sollen enger an die regulären Mercedes-Modelle angelehnt werden.

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    Die Streichungen stehen laut t-online unter Berufung auf caranddriver.com und motor1.com für einen Strategiewechsel im Hause Mercedes. Der Konzern verabschiedet sich von eigenständigen Elektro-Modellen und orientiert sich künftig wieder stärker an den klassischen Baureihen.

    Start einer neuen Elektro-Phase

    Die Änderungen sind kein Rückzug aus der Elektromobilität, sondern markieren das Ende der ersten EQ-Phase. Für Kundinnen und Kunden soll die Modellpalette übersichtlicher werden. Mercedes hofft, damit eine erfolgreichere Phase der Elektromobilität einzuleiten.

    red,Akt. 05.10.2026, 13:51, 05.10.2026, 13:44
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