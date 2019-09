Merkel zu UN-Klimagipfel in New York eingetroffen

In New York treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs, um über Auswege aus der Klimakrise beraten.

Millionen Menschen gingen weltweit am Wochenende in Sachen Klimaschutz demonstrieren – am Samstag startete dazu auch der große Jugendklimagipfel der Vereinten Nationen in New York.Heute werden die Staats- und Regierungschefs erwartet. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel ist bereits im Big Apple eingetroffen, um am Klimagipfel, den UN-Generalsekretär Antonio Guterres eingeladen hat. In einer kurzen Rede wird sie dabei das Klimaschutzpaket vorstellen, welches die deutsche Regierung am Freitag auf den Weg gebracht hat.An dem Gipfel nehmen dutzende Staats- und Regierungschefs sowie andere Regierungsvertreter teil. Eingeladen sind auch Vertreter der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft. Zu den Teilnehmern gehört die 16-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg, die mit ihren freitäglichen Schulstreiks die neue weltweite Jugendbewegung für den Klimaschutz ins Rollen gebracht hatte. Der Gipfel ist ein Versuch, die weltweite Kampagne gegen den Klimawandel anzukurbeln. Politiker aus rund 60 Nationen werden konkrete Maßnahmen verkünden, die ihre Länder zur Bekämpfung der globalen Erwärmung ergreifen werden. Unter den Rednern: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Indiens Premierminister Narendra Modi. Redezeit gibt es nur für Länder, die versprochen haben, weitreichende Schritte vorzustellen, mit denen die Pariser Klimaziele erreicht werden können.Boris Johnson will 1,13 Milliarden Euro in die Erforschung neuer Technologien zum Klimaschutz stecken. Dies gab Johnson in einer vorab veröffentlichten Erklärung am Montag bekannt. Britische und internationale Wissenschaftler sollen mit Geldern aus dem sogenannten Ayrton-Fonds die Entwicklung innovativer Lösungen aus den Bereichen Solar- und Brennstoffenergien in den Entwicklungsländern vorantreiben."Diese zukunftsgerichtete Verwendung von Fördergeldern kommt uns allen zugute und zeigt, wie wir unser Hilfsbudget zur Bekämpfung des Klimawandels nutzen können."