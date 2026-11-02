Startseite Nachrichten Welt
Bundeskanzler Friedrich Merz besichtigt in Tokio Kyoto Fusioneering, ein japanisches Startup-Unternehmen im Bereich Fusionsenergie. (29. Oktober 2026)
Bundeskanzler Friedrich Merz besichtigt in Tokio Kyoto Fusioneering, ein japanisches Startup-Unternehmen im Bereich Fusionsenergie. (29. Oktober 2026)
REUTERS
Historische Entscheidung

Merz wünscht sich Frau als neue Bundespräsidentin

Kanzler Friedrich Merz hat sich festgelegt: Die Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier soll eine Frau antreten.
Von Newsdesk Heute
02.11.2026, 20:09
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Friedrich Merz hat in einer internen Sitzung erstmals Klartext gesprochen: Das nächste deutsche Staatsoberhaupt soll eine Frau sein.

Damit würde erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Frau in das Schloss Bellevue einziehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Der CDU-Kanzler kündigte an, er wolle eine Kandidatin vorschlagen, die bereits im ersten Wahlgang in der Bundesversammlung eine breite Mehrheit erreichen soll. Noch in der nächsten Woche will er seinen Vorschlag unterbreiten.

Gespräche mit allen Parteien geplant

Laut "Spiegel" ist die Sitzung des CDU-Präsidiums am kommenden Montag der erste Zielpunkt im Nominierungsprozess. Merz hat bereits am vergangenen Wochenende mit wichtigen CDU-Persönlichkeiten und Ministerpräsidenten telefoniert.

Auch interessant

Merz im Umfragetief – vier Wege zum Kanzler-Wechsel
CDU-Hoffnung in Wien: "Brandmauer war ein Fehler"
Merz-Nachfolge – diese vier Kandidaten sind im Rennen

Nach der CDU-Gremiensitzung sollen dann auch Gespräche mit dem Koalitionspartnerin SPD sowie mit den Grünen folgen. Das Ziel: eine überparteiliche Einigung auf eine gemeinsame Kandidatin für das höchste Staatsamt.

Wer wird die erste Bundespräsidentin?

Zuletzt wurden mehrere Frauen als mögliche Kandidatinnen gehandelt. Die CSU unterstützt etwa die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Ebenfalls im Gespräch: Ines Claus, die Vorsitzende der CDU-Fraktion im hessischen Landtag sowie eine der stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden. Die Wahl des neuen Staatsoberhaupts soll im Januar stattfinden.

red, 02.11.2026, 20:09
Mehr zum Thema
Friedrich Merz Frank-Walter Steinmeier CDU CSU
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote