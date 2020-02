Mit Messer an den Bauch: Bub (12) in Zug ausgeraubt

Riesenschock für einen zwölfjährigen Schüler aus dem Bezirk Wels-Land. Er wurde im Zug Richtung Salzburg mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Angreifer mit gegelten Haaren

Sein Handy sowie seine Smart Watch musste der Zwölfjährige dem Räuber laut Angaben der Polizei überlassen.Der Schüler spürte am Samstag gegen 10.26 Uhr in der Westbahn 906 in Fahrtrichtung Salzburg einen spitzen Gegenstand an seinem Bauch.Ein bislang noch unbekannter Mann hatte dem Buben ein Klappmesser angesetzt, seine Wertgegenstände gefordert. Geschockt und eingeschüchtert übergab der Zwölfjährige dem Räuber sein Handy und die Smart Watch.Danach verschwand der Angreifer unerkannt. Der Schüler beschreibt den Täter laut Polizei als etwa 20 Jahre alten Mann (170- 180 cm groß) mit schwarzen Haaren. Diese seien nach hinten gegelt und seitlich ganz kurz gewesen.Auffallend: Der Angreifer, der mit ausländischem Akzent sprach, hatte leichte Pickel im Gesicht und eine schmale Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er laut dem Opfer eine Bomberjacke mit diversen Nähten, graue Jeans und schwarze Schuhe.Die Polizei Vöcklabruck bittet um Hinweise unter: 059133/4160.