Messer-Attacke in Sydney: Mann sticht auf Frau ein

Auf der Clarence Street in Sydney hat ein Mann eine Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Danach verfolgte er weitere Passanten.

Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie der Angreifer auf ein Auto sprang und "Allahu akbar" rief. Mehrere Passanten bewarfen ihn mit Sesseln und konnten ihn schließlich überwältigen, bis die Polizei vor Ort war. Der Mann wurde verhaftet.Augenzeugen berichteten, dass er mehrmals "Erschießt mich! Ich will sterben" gerufen haben soll. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich laut Angaben der Polizei von New South Wales in einem "stabilen Zustand".Polizist Gavin Wood erklärte in einem offiziellen Statement, dass die junge Frau im "CBD Hotel" in den Rücken gestochen wurde. Danach soll der mutmaßliche Täter "Pillen geschluckt" haben und auf die Straße gerannt sein.Weitere Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar. (red)