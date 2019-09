Messer-Mord auf einem Linzer Spielplatz

Heute beginnt der für drei Tage angesetzte Prozess gegen einen Afghanen (16). Dieser soll einen 19-Jährigen auf einem Spielplatz erstochen haben.

Verpatzter Drogendeal als Auslöser?

Das Opfer (19) verstarb noch in der Sandkiste auf dem Spielplatz unweit des Steinmetzplatzls in Alt-Urfahr.Der Afgahne soll zuvor von einem 16-Jährigen durch einen Stich mit einem Keramik-Küchenmesser (Gesamtlänge 34 cm, Klinge rund 20 cm) ermordet worden sein.Das Opfer soll dadurch einen Durchstich der aufsteigenden Körperhauptschlagader erlitten haben. Der mutmaßliche Täter, ebenfalls Afghane, soll auch noch auf den am Boden liegenden Burschen eingeschlagen haben.Zwei Jugendliche, unter anderem der mutmaßliche Täter, flohen damals mit dem Fahrrad vom Spielplatz. Der Beschuldigte konnte aufgrund der genauen Beschreibung rasch ausgeforscht werden.Der Horror-Tat dürfte ein misslungener Drogendeal vorausgegangen sein. In der Nähe des Tatorts entdeckten die Beamten eine Jacke mit einer geringen Menge Cannabis. Laut einer Aussendung des Gerichts stand der mutmaßliche Angreifer zum Tatzeitpunkt unter der berauschenden Substanz von Cannabis.Wie das Linzer Landesgericht bekannt gab, startet der Mord-Prozess heute. Zwei weitere Termine folgen im November (26. und 27.).Die Höchststrafe beträgt 15 Jahre Gefängnis.