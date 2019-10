5 Tote bei Messerattacke auf Polizisten in Paris

Auf einer Pariser Polizeistation hat ein Mann mehrere Polizisten attackiert – und dabei mehrere so schwer verletzt, dass diese später starben. Der Angreifer wurde erschossen.

Am Donnerstag soll ein Mann in Paris mehrere Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Der Vorfall habe sich laut Medienberichten gegen 13 Uhr in einem Hauptgebäude der Pariser Polizei nahe der Ile de la Cité ereignet. Der Angreifer soll nach der Attacke erschossen worden sein.Französische Medien berichteten zuerst von nur einem Opfer, das an seinen schweren Verletzungen starb. Inzwischen wurde bekannt, dass mindestens vier Menschen an ihren schweren Stichverletzungen starben.Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtet, soll es sich beim Täter um einen Verwaltungsmitarbeiter der Polizei gehandelt haben.Die Metrostation Cité der Linie 4, sowie das Gebiet um die Polizeipräfektur wurden weiträumig abgeriegelt. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort. Die Situation ist laut Berichten unter Kontrolle.