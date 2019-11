Messerattacke in Holland: Verdächtiger verhaftet

Weil am Freitag "Black Friday" war, befanden sich sehr viele Menschen im Einkaufszentrum in Den Haag.

Auf London folgt Den Haag: Mindestens drei Personen wurden bei einer Messerattacke in Holland verwundet, darunter auch Kinder.

Fahndung erfolgreich

35-Jähriger verhaftet

Es brach Panik aus

In der niederländischen Stadt Den Haag wurden mindestens drei Menschen bei einer Messerattacke verletzt. Wie das Nachrichtenportal "AD.nl" berichtet , seien auch Kinder unter den Opfern.Der Angriff ereignete sich vor dem Eingang zum Einkaufszentrum Hudson's Bay in der "Grote Marktstraat", einer der größten Einkaufspassagen der Stadt. Die Gegend wurde von der Polizei weiträumig abgeriegelt.Die Polizei fahndete nach dem Täter. Auch ein Helikopter ist im Einsatz. In lokalen Medienberichten war anfänglich die Rede von einem 45 bis 50 Jahre alten Mann. Die Berichte beschrieben den Verdächtigen als Nordafrikaner, der einen schwarzen Schal und einen grauen Jogginganzug trägt. Diese Version wurde in späteren Berichten dementiert.Wie die Polizei bekannt gab, konnte ein 35-Jähriger Mann verhaftet werden. Der Mann soll keine Aufenthaltsbewilligung haben und wird derzeit verhört.Zwei Zeuginnen beobachteten, wie im Einkaufszentrum plötzlich Panik ausbrach. "Menschen rannten nach oben. Sie sagten, es seien Leute erstochen worden. Viele haben geweint", sagte eine Frau zu "AD.nl" Nur acht Stunden zuvor hatte im Zentrum Londons eine Messerattacke gegeben, bei der die Behörden einen terroristischen Hintergrund sahen. Die Polizei erschoss den Verdächtigen, der eine Bombenattrappe am Körper trug und von Passanten auf der London Bridge überwältigt worden war.