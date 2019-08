Bursch verhöhnt Mäderl, sticht Bruder (13) nieder

Beschimpfungen gegen die Schwester eines 13-Jährigen führten zum Streit unter vier Jugendlichen. Der Bursch ließ die Fäuste sprechen, doch sein Kontrahent zückte ein Messer und stach zu.

Im 19. Bezirk (Döbling) ist es am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, mitten auf einem Gehsteig zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Laut Landespolizeidirektion Wien ist es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier jungen Burschen im Alter von 13, 14, 15 und 16 Jahren gekommen.Im Zuge dessen schlug der 13-Jährige seinem 14-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Aus diesem Grund kam es zu einer Rangelei, in der der 14-jährige Österreicher plötzlich ein Messer zückte und sein Opfer im Bauchbereich verletzte.Sofort flüchteten der Beschuldigte und seine Freunde vom Tatort, konnten jedoch nach einer kurzen Fahndung im Bereich der Glatzgasse angehalten und festgenommen werden. Der 14-Jährige wurde wegen schwerer Körperverletzung und sein 15 Jahre alter Kumpan wegen gefährlicher Drohung angezeigtDer 13-Jährige musste von der Berufsrettung Wien mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Grund für den Streit dürften Beschimpfungen des Beschuldigten gegen die 14-jährige Schwester des Opfers gewesen sein.(red, rcp)